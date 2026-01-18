Florida registra nevadas por segundo año consecutivo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 18 de enero de 2026, los residentes del noroeste de Florida despertaron con una imagen casi surrealista: una fina capa de nieve cubriendo palmeras, tejados y playas. Por segundo año consecutivo, el fenómeno de la nieve ha regresado al Panhandle de Florida, desafiando la reputación de clima tropical del estado.

El reporte del día - Nieve en Florida

Desde las primeras horas de la mañana, ciudades como Crestview, DeFuniak Springs, Marianna y Pensacola reportaron la caída de copos de nieve y aguanieve. Aunque las acumulaciones fueron ligeras —oscilando generalmente entre 2.5 y 5 centímetros (1 a 2 pulgadas)—, el evento ha causado gran revuelo en redes sociales y ha obligado a las autoridades de tránsito a emitir alertas por carreteras resbaladizas, especialmente en los puentes de la Interstate 10 (I-10).

Este fenómeno ocurre tras el récord histórico de enero de 2025, cuando algunas zonas recibieron acumulaciones sin precedentes. Ver nieve en Florida dos años seguidos es un hito meteorológico que no se veía en décadas.

¿Por qué está nevando en Florida?



Los meteorólogos atribuyen este evento a una combinación inusual de factores atmosféricos que han roto las barreras climáticas habituales del sur de Estados Unidos:

Disrupción del Vórtice Polar: Una alteración en las corrientes de aire del Ártico permitió que una masa de aire extremadamente frío descendiera mucho más al sur de lo normal, atravesando el Medio Oeste hasta llegar al Golfo de México.

Colisión con Humedad del Golfo: El frente ártico chocó directamente con una banda de humedad proveniente del Golfo de México. Esta interacción es la "receta perfecta": el aire frío convierte la lluvia en nieve justo antes de tocar el suelo.

Enfriamiento Dinámico: La intensidad de la tormenta invernal que atraviesa el país (desde el sur hasta Maine) generó un enfriamiento rápido en los niveles bajos de la atmósfera en el norte de Florida, permitiendo que los copos no se derritieran antes de caer.

