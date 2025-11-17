Servicios

Alerta en Florida: Así puedes identificar los billetes falsos que circulan en el condado

Con estas medidas, las autoridades en Florida buscan reducir la circulación de billetes falsos y proteger tanto a comerciantes como a turistas del fraude.

Por

Jessica Molero Gómez
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 10:09 am
Billetes de 100$ utileria EEUU
Foto: Cortesía
El condado de Monroe, Florida, ha emitido una alerta sobre la circulación de billetes falsos de $100 dólares, y por ende, la Oficina del Sheriff informó que los billetes de utilería, comúnmente usados en películas, están siendo introducidos en transacciones reales en zonas turísticas como Key West y los Lower Keys. Aunque no son falsificaciones sofisticadas, estos billetes han generado confusión y pérdidas económicas para pequeños comercios y residentes desprevenidos.

Los billetes detectados no son verdaderas falsificaciones, sino dinero de utilería diseñado para producciones cinematográficas. Aun así, delincuentes los están usando en pagos cotidianos, aprovechando que las características de estos billetes pueden pasar desapercibidas para quienes no los revisan cuidadosamente, esto ha convertido a los Cayos de Florida en un área de riesgo para comerciantes y turistas.

Cómo identificar los billetes falsos en Florida

Para no caer en la estafa, la policía recomienda revisar los billetes de $100 y detectar las siguientes señales:

  • Frases como “FOR MOTION PICTURE USE ONLY” o “THIS NOTE IS NOT LEGAL TENDER”.

  • Sellos que indican “UNITED STATES MOTION PICTURE PURPOSE”, en lugar del sello oficial del Tesoro.

  • Ausencia de banda de seguridad y marcas de agua.

  • Textura más lisa y sin relieve, diferente al papel moneda legítimo.

Foto: Billetes de 100$ utileria EEUU

Aunque los billetes sean de utilería, usarlos como moneda real constituye un delito de fraude. Las autoridades recomiendan no intentar pasar estos billetes ni devolverlos para “ver si funcionan”, la acción correcta es reportarlos de inmediato a la policía local o al Sheriff del condado de Monroe para evitar consecuencias legales.

Lunes 17 de Noviembre de 2025
