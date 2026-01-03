De las Águilas y para la historia: Alberto Rodríguez es el mejor novato del 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de las Águilas Cibaeñas, Alberto Rodríguez, ha sido distinguido como el Novato del Año del campeonato 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El anuncio se dio tras una votación donde Rodríguez mostró un dominio absoluto en la escala de valoración ponderada, consolidándose como la gran revelación de la temporada.

Un triunfo contundente en las urnas

Según el documento de prensa emitido por la liga, Rodríguez acumuló un total de 305 puntos, recibiendo 52 votos de primer lugar. Esta cifra le permitió imponerse con holgura sobre sus competidores, gracias a una consistencia ofensiva que mantuvo durante todo el certamen, el cual rinde homenaje a la leyenda Don Juan Marichal y disputa la Copa Banreservas.

Los números detrás del galardón

El impacto de Rodríguez con el conjunto santiaguero fue inmediato. En los 35 partidos en los que vio acción, el joven patrullero registró un impresionante promedio de bateo de .350, producto de 35 imparables en 100 turnos oficiales. Su capacidad para generar poder también quedó demostrada al conectar tres cuadrangulares y remolcar 19 carreras, además de anotar en 15 ocasiones.

Más allá del promedio tradicional, sus estadísticas avanzadas terminaron de convencer a los votantes:

OBP (Porcentaje de embasarse): .425

Slugging (Poder): .540

OPS (Suma de ambos): .965

Estos registros no solo lo colocaron como el mejor entre los novatos, sino que lo posicionaron como uno de los bates más temidos de toda la alineación de las Águilas Cibaeñas.

Dominio aguilucho en la votación

Resulta notable destacar que la organización de las Águilas Cibaeñas acaparó los dos primeros puestos del galardón. El segundo lugar en la votación fue para Jean Carlos Henríquez, compañero de equipo de Rodríguez, quien sumó 97 puntos y seis votos de primer lugar.

El resto de los votos se distribuyó entre otros talentos emergentes de la liga, incluyendo a Emmanuel Rodríguez (85 puntos), Ángel Genao (81), Allan Castro de los Toros del Este (23), Eddy Yean de las Estrellas Orientales (18) y Hansell Marcelino de los Leones del Escogido (12).

Con este premio, Alberto Rodríguez reafirma el excelente estado de la cantera de prospectos de la República Dominicana y se perfila como una de las futuras estrellas a seguir en el béisbol caribeño.