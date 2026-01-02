LPBC: Dos peloteros venezolanos llevarán su talento al beisbol de Colombia

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Profesional de Beisbol de Colombia (LPBC) sigue dando de qué hablar en el continente. Y es que hasta la fecha se han disputado poco más de 20 jornadas, en las que los cuatro equipos participantes lo han dejado todo sobre el terreno de juego.

Para la continuación del torneo en este 2026, los Vaqueros de Montería anunciaron la contratación de dos peloteros venezolanos, quienes hasta hace muy poco estaban viendo actividad en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Arepa Power en Colombia

Las figuras en cuestión son Gabriel Lino y Luis Arejula. Cabe recordar que mientras el receptor tomó algunos turnos al bate con los Leones el Caracas, el lanzador fue uno de los más habituales de la rotación de los Tiburones de La Guaira.

Números de Gabriel Lino en la temporada 2025-2026 de la LVBP

6 juegos

14 turnos al bate

2 hits

2 carreras impulsadas

2 bases por bolas

4 ponches

.143 AVG

.294 OBP

.143 SLG

.437 OPS

Números de Luis Arejula en la temporada 2025-2026 de la LVBP

12 juegos

2 victorias

7 derrotas

6.54 EFE

61 hits

31 carreras permitidas

18 bases por bolas

22 ponches

42.2 innings

1.85 WHIP

Con estas dos adiciones, los Vaqueros de Montería quieren apuntar alto en lo que resta de campeonato. Y es que hasta el momento son terceros en la clasificación, con marca de 9 victorias y 13 derrotas, siete juegos por debajo del liderato.