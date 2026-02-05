El Real Madrid se queda sin una de sus estrellas para la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid, que ya atraviesa un periodo de transición bajo el mando de Álvaro Arbeloa, ha recibido la confirmación oficial de la UEFA sobre la sanción a Rodrygo Goes.

El brasileño no solo cumplirá el castigo automático por su roja, sino que la gravedad de sus protestas ha derivado en una suspensión más severa.

Fuera de los playoffs de Champions

Lo que parecía una expulsión evitable en el fragor de la última jornada de la fase de liga, ha terminado por convertirse en un problema estructural para el Real Madrid.

La UEFA ha confirmado que Rodrygo ha sido suspendido con dos partidos, lo que significa que se perderá la eliminatoria completa (ida y vuelta) de los playoffs contra el Benfica en la Champions League.

Según informa The Athletic, la sanción no se debe únicamente a la tarjeta roja recibida en Lisboa, sino a los insultos y palabras ofensivas dirigidas al árbitro Davide Massa tras ser expulsado en el tiempo de descuento.

El comité disciplinario ha sido implacable al considerar que hubo una falta de respeto grave hacia la autoridad arbitral.

Más problemas para Arbeloa

Para Álvaro Arbeloa, esta noticia es un rompecabezas táctico. Tras el descalabro en Portugal que mandó al equipo a la repesca, el técnico buscaba en Rodrygo la pieza para desequilibrar la defensa de los de José Mourinho.

Con esta ausencia, los merengues deberán intentar reemplazar a su revulsivo principal en ataque. Entre las opciones que se barajan aparecen Franco Mastantuono, Brahim Díaz o Arda Güler, sin embargo, no es único problema.

Otros nombres importantes en el once como Jude Bellingham, Antonio Rüdiger o Éder Militão tampoco podrán estar presentes por diferentes inconvenientes físicos.