Real Madrid: El Bernabéu nuevamente en el ojo del huracán por el ruido

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tomado una decisión que sacude los cimientos del Santiago Bernabéu. La sala ha ordenado reabrir el proceso judicial por el exceso de ruido generado durante los espectáculos musicales celebrados en el recinto del Real Madrid.

Esta resolución responde al recurso de apelación presentado por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu. Los residentes denunciaron las vulneraciones del ordenamiento urbanístico sufridas durante eventos de escala global, como el concierto de la estrella Taylor Swift.

El auto judicial revoca la decisión previa de inadmitir la impugnación de los vecinos contra el Ayuntamiento de Madrid. El TSJM rechaza que la petición vecinal fuera una simple consulta y apunta directamente a posibles faltas en las licencias otorgadas al club.

¿Santiago Bernabéu o el urbanismo moderno de Chamartín?

El Santiago Bernabéu se inauguró en 1947 cuando Chamartín era zona rural con fincas agrícolas. La urbanización masiva llegó después, durante los años 50-60, con edificios residenciales y la clase media. Los vecinos actuales llegaron décadas después que el estadio.

Las propiedades cercanas al Bernabéu aumentaron exponencialmente su valor en 77 años. El estadio valorizó, nunca depreció, el sector inmobiliario colindante. Estar junto a uno de los estadios más emblemáticos del mundo generó plusvalía constante, beneficiando a los residentes.

A pesar de todo, el Real Madrid ofreció insonorizar gratuitamente las viviendas afectadas por ruidos. Sin embargo, al menos dos comunidades rechazaron la propuesta y otras no respondieron: rechazan soluciones gratuitas tras beneficiarse por décadas del estadio.

¿Qué está haciendo el club para bajar el ruido en el Bernabéu?

El club llevó a cabo un proyecto para reducir al menos un 30% el ruido en emisión, unos 2 kilohertz. Aplicó 126 panes termoacústicos en su fachada (zonas norte, sur, este y oeste) que lograron una reducción importante del ruido. Una medida que complementa otro proyecto en proceso.

La empresa británica Vanguardia (especialista mundial en sonido para estadios) está próximo a instalar cortinas aislantes gigantes en la pasarela que rodea el cielo del estadio. La idea es crear un toldo acústico en 360 grados enfocado especialmente hacia el fondo norte (calle Rafael Salgado) donde viven los vecinos más afectados.

Ambas medidas ayudarán a bajar hasta un 60% aproximado del ruido para los vecinos del estadio. No va a desaparecer el ruido, pero será más llevadero para los vecinos de las cuatro calles principales del estadio: Paseo de la Castellana (Oeste), Padre Damián (Este), Rafael Salgado (Norte) y Avenida Concha Espina (Sur).