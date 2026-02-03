¿Es la solución? El Real Madrid pone el foco en su próximo fichaje

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid no es ajeno a la necesidad de renovar su sala de máquinas. Ante lo que se percibe como un ciclo de transición y la búsqueda de ese "metrónomo" que dicte el ritmo del juego, la directiva blanca ya tiene un nombre marcado en rojo para la temporada 2026-2027.

Enzo Fernández, figura central del Chelsea y pilar de la Selección Argentina, se ha convertido en la prioridad absoluta para reforzar la plantilla el próximo verano.

Nivel que enamora a Chamartín

El mediocampista argentino está firmando una temporada espectacular en Londres, consolidándose como un creador y como un llegador peligroso. Sus números en lo que va de curso justifican el interés merengue.

En 35 partidos disputados entre todas las competiciones (Premier League, Champions League, EFL Cup y FA Cup), registra 11 goles y cuatro asistencias.

Según diversas fuentes desde España, el propio jugador habría expresado a su entorno y al club su deseo de vestir de blanco. Su sueño siempre ha sido jugar en el Santiago Bernabéu, y parece que el momento de cruzar caminos podría estar cerca.

Operación millonaria

Sin embargo, sacar a Enzo Fernández de Stamford Bridge no será una tarea sencilla ni barata. El Chelsea, que en su día realizó una inversión récord por él, no está dispuesto a dejarlo salir por menos de 120-140 millones de euros.

Con la salida de figuras veteranas en los últimos años y la necesidad de encontrar un nuevo motor en la mitad de la cancha, el Madrid busca un perfil joven, pero con experiencia en la élite máxima.

Bajo la dirección técnica actual, Enzo aportaría la creatividad y el control que el Madrid ha extrañado en tramos específicos de la crisis actual. Su capacidad para jugar como "5" moderno o como interior con llegada lo hace el complemento ideal para la potencia física de Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.