Presentadora venezolana recibió propuestas indecentes: "Jamás imagine"

Suscríbete a nuestros canales

La periodista y presentadora venezolana Andreina Veliz sostuvo una emotiva entrevista con Marianne Suarez, en la que habló de momentos difíciles en su carrera en la televisión. La belleza reveló una propuesta indecente que recibió, que la dejó sin palabras.

Veliz rompe el silencio

La también modelo que hoy radica en Madrid, España, fue muy clara en comentar que hace algunos años, recibió múltiples propuestas indecentes, pero, hubo una en particular que la marcó.

“Hubo una en la me notificaron que si no iba al yate con tal persona no estaría en tal programa y no lo seguiría conduciendo. Por eso me retiré de ese canal por un tiempo, un canal que amaba mucho”, indicó sin nada de filtros.

En este sentido, resaltó que al año de aquella abusadora propuesta el dueño del canal, que no quiso revelar, la llamó para preguntar dónde estaba y ella fue muy clara en decirle que no había aceptado una propuesta indecente.

“Le dije: ‘Yo no soy de esas’ Pero estuve de vuelta con una nueva temporada y la verdad que fue increíble, un canal que amaba estuve doce años ahí trabajando y me demostré que podía ser fiel a mí y a mis valores”, dijo.

Carrera en los medios

La comunicadora social estuvo por varios años al frente de un programa de turismo en Sun Channel, llamado en “Todo a bordo”.

Además, en su estadía en España, participó en realities como “La isla de las tentaciones” y “Masterchef”.

“Fue un sin parar en mi país. Lo que extraño de mi país, es hacer muchos trabajos sin casting, que el teléfono siempre sonara. Ahora hago YouTube, las redes sociales que ahora son tan importantes”, dijo.