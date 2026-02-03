LVBP: Así celebró Magallanes el título contra Caribes en Puerto La Cruz

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes tocó la gloria por decimocuarta vez en su historia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras vencer en seis juegos (4-2) a Caribes de Anzoátegui. Los turcos consagraron el trofeo como monarcas de la misma manera como en su último coronación, cuando se coronaron en siete encuentros en Puerto La Cruz en la temporada 2021-22.

Felipe Vásquez fue el encargado de apagar las luces y estallar la celebración de los bucaneros, obligando a Herlis Rodríguez con roletazo a primera base para terminar las acciones en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel. Después de una presentación de altibajos, donde estuvieron en el sótano tanto en la ronda regular como en el Round Robin, logrando una de las remontadas más épicas en la historia de la pelota criolla.

Después del out final, Magallanes comenzó su eufórica por todo lo alto, siendo respaldados por la fanaticada eléctrica, que colaboraron de gran manera para que el recinto oriental tuvieron su mayor asistencia en los últimos tres compromisos de la Gran Final.

Magallanes celebra en Puerto La Cruz

Pese a que mostró una contundencia de principio a fin en la serie final contra Caribes, la tropa de Yadier Molina no pudo coronarse frente a su público en el José Bernardo Pérez de Valencia. Sin embargo, también fue bien respaldado en territorio oriental que les permitió sumar tres de las cuatro victorias en el mencionado recinto.

Apenas se completó el out 27, el equipo turco se quedó celebrando en el montículo por algunos minutos y después se arrodillaron para dar gracias a Dios y comenzar por completo su celebración, que involucró a peloteros, entrenadores, directivos, familiares y algunos fanáticos. Navegantes del Magallanes se consolida como el segunda máximo ganador de todos los tiempos en el béisbol venezolano con 14 coronas, solo superado por Leones del Caracas (21).