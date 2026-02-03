Matías Lacava se marcha de Corea del Sur y vuelve al fútbol europeo

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes sigue dejando noticias positivas para el fútbol venezolano. Tras su aventura en el continente asiático, Matías Lacava oficializa su regreso al fútbol europeo, reincorporándose a las filas del FC Vizela en la Segunda División de Portugal.

El habilidoso extremo zurdo ha firmado un contrato sólido que lo vincula a la institución lusa hasta junio de 2027.

Su paso por Corea del Sur

Matías Lacava aterriza en la península ibérica tras una temporada de aprendizaje con el Ulsan Hyundai. En su paso por el fútbol surcoreano el joven Vinotinto de 23 años acumuló un gol y tres asistencias en 34 partidos disputados.

Adempas, tuvo una gran experiencia internacional, tras participar en el Mundial de Clubes de la FIFA, un roce competitivo que le permitió enfrentar a jugadores como Thiago Silva, Jobe Bellingham, Julian Brandt, entre otros.

Vuelve a Portugal

Aunque para algunos sectores el movimiento a una segunda división pueda parecer un paso atrás, el contexto del Vizela sugiere lo contrario. Matías Lacava vuelve a un entorno que conoce bien (donde previamente registró dos goles y siete asistencias en 42 juegos).

El equipo portugués marcha actualmente en la quinta posición con 29 puntos, a tan solo tres unidades de los puestos de play-off de ascenso.

Si logran el retorno a la máxima categoría, el criollo no solo habrá recuperado su mejor versión física y rítmica, sino que se posicionará nuevamente en la vitrina de la Primera Liga de Portugal con un rol protagónico.

Impacto en la selección de Vizcarrondo

Este movimiento también es positivo para Oswaldo Vizcarrondo. En pleno proceso de reestructuración de la Vinotinto Absoluta para el nuevo ciclo mundialista, contar con un jugador con minutos, confianza y ritmo europeo es vital.

La polivalencia y el desequilibrio del atacante venezolano son herramientas que el cuerpo técnico nacional busca potenciar de cara a los retos de 2026.

Tras sus experiencias en Brasil y Corea, Europa vuelve a ser el escenario donde Matías Lacava busca dar el salto definitivo en su carrera.