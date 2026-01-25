La Vinotinto: ¿Qué cambios debe hacer Oswaldo Vizcarrondo para afrontar el nuevo ciclo mundialista?

Suscríbete a nuestros canales

La espera finalmente terminó y ya se conoce el nombre del nuevo director técnico de la Vinotinto. Oswaldo Vizcarrondo asumió oficialmente el mando, uno que ya había tanteado con su linterinato en octubre de 2025, cuando fue el mandamás del banquillo en el amistoso contra Argentina.

El anuncio de 'Vizca' llegó además con los nombres de todo el alto mando del combinado, uno que tiene en su haber la experiencia en su espalda, con personalidades como Kleber Xavier (asistente técnico), Mario Marín (preparador de porteros) y Oscar Ortega cumpliendo el rol de preparador físico.

Para tener una idea, Xavier viene de ser el técnico del Santos durante 2025 y también fue asistente con Brasil del reconocido entrenador Tite, con el que asistió a la Copa del Mundo Rusia 2018 y Qatar 2022. Por su parte, Ortega tiene como pasos estelares su estadía en Atlético Madrid en la era de Diego Simeone.

Lo anterior configura un cuadro interesante para analizar, con lo que previsiblemente se busca rodear de experiencia a un Oswaldo que está en sus primeros años como estratega, tras su retiro como jugador en 2021.

¿Qué cambios debe hacer Oswaldo Vizcarrondo en la Vinotinto?

Lógicamente, que para pensar en ajustes a futuro lo primero está en una revisión de lo que se hizo recientemente. Allí, desde luego, toca poner la lupa en el ciclo de Fernando 'Bocha' Batista, cuestionado -entre otras cosas- por el excesivo juego defensivo del equipo.

El primer cambio -y parece tenerlo claro 'Vizca'- está en la identidad que quiere darle a sus dirigidos. Así, al menos, lo mostró en su interinato, en el que apuntó a que su intención es llevar el peso de los partidos, una tarea pendiente que ha tenido el seleccionado en los ciclos más recientes.

Si Oswaldo consigue cambiar el 'chip' a esa intención en el campo, todo apunta a que podrá aprovechar de forma ofensiva todo el material actual a su mano, para que luego se pueda trasladar a victorias en ese recorrido.

Ampliar el margen de opciones para escoger

El otro pendiente que tiene en agenda el nuevo mandamás será el de agrupar a su idea un número mayor de jugadores, que puedan ser útiles a lo largo de todo un ciclo mundialista.

Justamente, esto es clave porque la selección aseguraría poder competir con su idea en cualquier contexto, pese a que falten nombres puntuales, sobre todo a sabiendas que las dinámica a lo largo de tres años es cambiante para los futbolistas.

A su vez, y no menos importante, Oswaldo Vizcarrondo tiene la misión de renovar a la Vinotinto en cada línea, una tarea que debe contar con el respaldo de jugadores veteranos y que han sido estelares en el tiempo más reciente como Rondón, Soteldo, Martínez, entre otros.