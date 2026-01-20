Vinotinto: La FVF anuncia oficialmente a Oswaldo Vizcarrondo como nuevo director técnico de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La espera terminó, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se decantó por Oswaldo Vizcarrondo como el sucesor oficial de Fernando Batista en el banquillo de la selección de Venezuela.

La Vinotinto tiene nuevo técnico a tiempo completo desde este 20 de enero de 2022 con el retorno de un Vizcarrondo que ya sabe lo que significa dirigir el equipo nacional.

"Quiero dejar un legado. Espero que este sea el inicio de grandes éxitos y seguramente va a ser así", afirmó el ex defensor en la rueda de prensa.

Vizcarrondo asume el cargo

El "Patrón" partía como uno de los grandes favoritos entre los posibles técnicos que podían sentarse en el banquillo de la selección.

Los rumores lo colocaban junto a pasados entrenadores del combinado nacional como Farias, Dudamel o Páez, pero finalmente el ex defensor fue quien salió vencedor en la puja y tendrá la primera gran oportunidad de su carrera nada más y nada menos que en la Vinotinto, la selección absoluta de su país.

Jorge Giménez, presidente la de Federación Venezolana de Fútbol explicó que "Vizca" llegará acompañado de un cuerpo técnico conformado por: Kleber Xavier (asistente técnico), Mario Marín (preparador de porteros) y Oscar Ortega (preparador físico).

Las juveniles lo celebran

Oswaldo Vizcarrondo dejó una huella importante en las categorías inferiores de la Vinotinto (Sub-15, Sub-17 y Sub-20). No obstante, donde mejor desempeño tuvo fue en la Sub-17, dirigiendo a joyas como Henrry Díaz, Marcos Maitán o Juan Uribe.

En el Torneo Sudamericano se llevo la medalla de bronce y el cupo directo a la cita mundialista de Qatar. En el Mundial se midió a Inglaterra, Egipto y Haití en la fase de grupos, clasificando como líder invicto (dos victorias y un empate).

Lamentablemente, su camino en el torneo finalizó en dieciesavos de final, cayendo 2-1 sobre Corea del Norte. Sin embargo, su metodología y autocrítica cautivaron a los aficionados y la FVF, quien ahora le entrega la selección mayor con absoluta confianza.