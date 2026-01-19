La Vinotinto

La Vinotinto fue invitada por la FIFA a jugar este torneo previo al Mundial 2026

La Vinotinto aún se mantiene sin confirmación del técnico que deba asumir el próximo ciclo mundialista

Por

Meridiano

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 11:50 am
La FIFA nos trajo nuevas noticias referentes a la Vinotinto, después de haber confirmado la lista completa de anfitriones y la composición de los grupos de la denominada 'FIFA Series 2026', con la inclusión del combinado venezolano. 

Desde la propia nota de prensa del organismo internacional se describió este torneo amistoso como "un avance importante en el desarrollo y la ampliación de esta iniciativa dirigida a selecciones de fútbol masculino y femenino".

La vinotinto compartirá grupo junto a las selecciones Gabón, Trinidad y Tobago y Uzbekistán, quien será anfitrión de esta zona de competencia, en una competición que contará con 48 selecciones repartidas en doce grupos de cuatro equipos, que competirán durante el periodo internacional de marzo y abril

