UEFA Champions League: Estos serán los partidos del martes 20 de enero

Con el nuevo formato de la fase de liga de la Champions League, la emoción se mantiene hasta el último suspiro. Los equipos buscan terminar entre los ocho mejores para evitar el "play-off" de febrero y asegurar su presencia directa en la ronda de eliminación.

Horarios y partidos de la Champions

La jornada arranca este martes 20 de enero en Kazajistán y se extiende hasta el plato fuerte de la tarde. Clubes como Manchester City, París Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal o Napoli parten como los favoritos a llevarse los tres puntos.

11:30 AM (hora de Venezuela): Kairat vs Club Brujas

1:45 PM (hora de Venezuela) : F.K. Bodø/Glimt vs Manchester City

4:00 PM (hora de Venezuela) : Villarreal vs Ajax

4:00 PM (hora de Venezuela) : Tottenham vs Borussia Dortmund

4:00 PM (hora de Venezuela) : Olympiacos vs Bayer Leverkusen

4:00 PM (hora de Venezuela) : Sporting Club vs París Saint-Germain

4:00 PM (hora de Venezuela) : Inter Milán vs Arsenal

4:00 PM (hora de Venezuela) : Real Madrid vs AS Mónaco

4:00 PM (hora de Venezuela): København vs Napoli

¿Cómo va la tabla?

Antes de arrancar la séptima fecha de la fase de liga, entre los primeros ocho lugares de la tabla aparecen: Arsenal, Bayern Múnich, París Saint-Germain, Manchester City, Atalanta, Inter Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Por su parte, en los puestos de playoffs (del 9° al 24°) se encuentran equipo de la talla de Barcelona, Liverpool, Chelsea, Juventus, Borussia Dortmund, Tottenham, Bayer Leverkusen y Napoli.

Esta jornada de Champions League definirá a los primeros equipos matemáticamente clasificados a la fase de eliminación directa, separando a los contendientes de los que deberán pelear su permanencia en la última fecha.