Mbappé se sincera sobre mala racha del Real Madrid y los pitos a Vinicius Jr.

Previo a su próximo enfrentamiento contra Mónaco en la UEFA Champions League, que promete ser un duelo especial para Kylian Mbappé tomando en cuenta su pasado con el mencionado club, el delantero ha querido tomar una postura firme y equilibrada respecto a los abucheos que recibió Vinícius Jr. en el Bernabéu, durante el partido reciente del Real Madrid, que terminó en victoria (2x0) ante Levante.

En rueda de prensa antes de saltar al terreno de juego contra su exequipo, el francés dejó claro que la responsabilidad no recae únicamente sobre el brasileño, sino sobre toda la plantilla. Mbappé afirmó que los aficionados tienen todo el derecho de expresar su frustración, pero resaltó que los problemas dentro del equipo deben asumirse colectivamente.

El futbolista se mostró consciente de la presión que supone jugar en un club de la magnitud del Real Madrid, y subrayó que señalar a un solo jugador no es justo ni adecuado, ya que todos son responsables de los altibajos del equipo. Los pitos de los fanáticos madridistas reventaron después de la eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete (4x3), un equipo de segunda categoría en España.

Mbappé defiende a Vinicius Jr.

Además, el atacante de los merengues hizo hincapié en que este tipo de situaciones son parte de la dinámica en equipos de alto nivel como el Real Madrid, y que lo más importante es reconocer los errores y buscar soluciones en conjunto. A su juicio, los jugadores deben ser los primeros en aceptar las críticas y trabajar en cambiar la mentalidad del equipo.