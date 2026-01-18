Xabi Alonso empieza a recibir ofertas tras su paso por el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Tras un convulso paso por el Real Madrid, que culminó en un despido apresurado después de apenas seis meses marcados por la irregularidad, Xabi Alonso vuelve a ser el nombre propio del mercado de banquillos.

Pese al sabor amargo de su salida de Chamartín, el prestigio del técnico tolosarra sigue intacto en el continente, y el primer interesado ya ha llamado a su puerta: el Eintracht Frankfurt.

El ambicioso plan de las "Águilas"

El conjunto alemán busca dar un salto de calidad definitivo en la Bundesliga. La directiva del Eintracht ve en Alonso al estratega ideal para estabilizar el proyecto y asegurar una plaza constante en los puestos de competiciones europeas.

Actualmente, el equipo tiene la mirada puesta en dos frentes críticos. El primero es escalar posiciones para garantizar su presencia en Europa la próxima campaña. Mientras que, por otro lado, también quieren potenciar el rendimiento de la plantilla para superar la fase de liga y avanzar a las rondas eliminatorias de la UEFA Champions League.

Para el Frankfurt, la experiencia de Xabi en la liga alemana (tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen) es el activo más valioso. Conocen su metodología y creen que su estilo de juego asociativo encajaría a la perfección con la dinámica del club.

Alonso decide esperar

A pesar del interés formal, el entorno del técnico y diversos analistas coinciden en que el desembarco de Xabi Alonso en el Deutsche Bank Park es altamente improbable. Los motivos principales son las altas expectativas del entrenador y su estatus actual en el mercado de élite.

Antes de aceptar el reto del Real Madrid, estuvo en la agenda de los clubes más poderosos del mundo. Instituciones como el Bayern Múnich y el Liverpool lo tuvieron como prioridad absoluta.

Por ello, el técnico vasco no tiene prisa. Tras el desgaste sufrido en la capital española, su intención es evaluar proyectos que le garanticen competir por los títulos más importantes desde el primer día.