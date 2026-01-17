Así fueron los goles del Real Madrid en la primera victoria de Arbeloa cómo técnico

Suscríbete a nuestros canales

En el regreso del Real Madrid al Estadio Santiago Bernabéu, todos los aficionados mostraron su descontento tras los fracasos en la Copa del Rey y la Supercopa de España. Apenas los jugadores ingresaron al campo, recibieron una oleada de pitos que no se escuchaban desde hace años en el recinto blanco.

Ante esta situación, los dirigidos por Álvaro Arbeloa intentaron cambiar la mala dinámica y ofrecerle una alegría a la hinchada. Cabe destacar, que no fue fácil y ambos equipos se marcharon al vestuario con empate a cero en el marcador.

En el inicio de la segunda parte, el cuerpo técnico realizó varios cambios en el once y dieron frutos. El ingreso de Arda Guler y Franco Mastantuono le dio otro aire al equipo y empezaron a generar muchas más ocasiones.

¡Un penal destrabó el juego!

Al minuto 58 una falta sobre Kylian Mbappé dentro del área fue señalada como penal. El encargado de patear fue el propio delantero francés, quien no se puso nervioso y mandó el balón al fondo de la red, anotando su primer gol del año.

"Kiki" ha sufrido diversas molestias físicas que le impidieron estar presente en la Supercopa y en la eliminación contra Albacete; por lo que, los fanáticos esperan que pueda recuperar la regularidad y ser el líder que necesita el Real Madrid para salir de la crisis.

Asencio puso el 2-0 final

Posteriormente, en un tiro de esquina bien ejecutado por Arda Guler, el zaguero español Raúl Asencio conectó un gran cabezazo que dejó inmovil al guardameta del Levante y amplió la ventaja para la "Casa Blanca".

A partir de ahí, el Madrid dominó el juego pero no pudo marcar más goles. Asimismo, Álvaro Arbeloa puede celebrar su primera victoria al mando del banquillo merengue, tras la destitución de Xabi Alonso como entrenador.

El próximo compromiso será nuevamente en el Santiago Bernabéu, pero en la UEFA Champions League. Ahí enfrentaran al AS Monaco el martes 20 de enero, por la séptima jornada de la fase de liga.