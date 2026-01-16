El Real Madrid sueña con esta estrella para la próxima temporada

Suscríbete a nuestros canales

La actual crisis de juego y resultados ha llevado al Real Madrid a concluir que el equipo necesita un movimiento sísmico para recuperar su hegemonía.

El presidente del club, Florentino Pérez, ya tendría trazado el plan maestro para el próximo verano: el fichaje de Erling Haaland.

El "Cyborg" noruego se ha convertido en la prioridad absoluta. Para la directiva sería el "salvador" necesario para devolverle al equipo el instinto asesino que ha perdido en los últimos meses.

El sueño de ambas partes

Según fuentes cercanas al entorno del jugador, Erling Haaland ve al Real Madrid como el objetivo final de su carrera. Tras haberlo ganado todo con el Manchester City, el delantero considera que el gigante español es el único escenario capaz de elevar su leyenda al nivel de los más grandes de la historia.

Por su parte, Florentino sueña con recrear una nueva era de "Galácticos", centrada en la figura del noruego como la pieza que termine de engranar el rompecabezas ofensivo del equipo.

Sin embargo, esta operación no sería gratuita, ni económica ni deportivamente. Para que el Real Madrid pueda afrontar una operación que superaría los 200 millones de euros y, al mismo tiempo, cumplir con las normativas de sostenibilidad financiera, el club deberá ejecutar salidas dolorosas.

Sacrificios necesarios

Para armar la dupla soñada entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, la directiva contempla la salida de uno (o ambos) de sus pilares actuales en las bandas, Vinícius Jr. y Rodrygo Goes.

El objetivo sería pasar de un ataque basado en la movilidad y el regate, a uno fundamentado en la potencia pura y la eficacia goleadora. La visión de la directiva es una delantera de ensueño que domine Europa durante la próxima década.

La reconstrucción está en marcha. Si los "merengues" logran convencer al City y encajar las piezas económicas, el verano de 2026 podría ser recordado como el momento en que el Madrid unió a los dos mejores jugadores del planeta bajo un mismo escudo.