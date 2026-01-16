Figura del Real Madrid en descontento por "promesas incumplidas"

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como el "fichaje soñado" del verano de 2025 se ha transformado, en apenas seis meses, en una situación de alta tensión en el Santiago Bernabéu.

Trent Alexander-Arnold, quien llegó a la capital española con la etiqueta de ser uno de los mejores laterales del mundo, atraviesa hoy su momento más bajo.

Según informes recientes, el internacional inglés estaría profundamente descontento con su situación actual, alimentando rumores sobre una posible salida prematura del club.

Promesas incumplidas

La frustración de Alexander-Arnold no solo nace de lo deportivo, sino de lo que sucede en los despachos. Fuentes cercanas al entorno del jugador afirman que existe un malestar significativo debido a una serie de "promesas incumplidas" hechas por la directiva durante las negociaciones de su contrato.

Entre estas promesas destacarían que se le proyectó como el heredero natural de la banda derecha, pero las circunstancias lo han relegado.

El factor determinante ha sido su estado físico. Desde su llegada, ha vivido un calvario de lesiones. Tras un debut ilusionante, un desgarro en el cuádriceps en diciembre lo mantuvo fuera de las canchas por dos meses, impidiéndole participar en la Supercopa de España y en citas clave de LaLiga.

Lejos del nivel "Liverpool"

El madridismo, conocido por su exigencia, ya ha empezado a señalar al británico. La afición no oculta su descontento por el pobre rendimiento mostrado en los escasos minutos que ha disputado.

En el Liverpool, sus carencias atrás se compensaban con su brutal producción ofensiva, algo que en Madrid aún no se ha visto. Con el mercado invernal en marcha y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo para intentar enderezar el rumbo del equipo, la situación de Alexander-Arnold está bajo la lupa.

Si bien el club lo fichó con un contrato a largo plazo, la incomodidad del jugador y la presión del entorno podrían forzar al Real Madrid a tomar decisiones drásticas si no se produce una mejora inmediata en su compromiso y estado físico.