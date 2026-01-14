Real Madrid: Arbeloa cuenta con el Factor X de Zidane y Ancelotti

Suscríbete a nuestros canales

Álvaro Arbeloa es un técnico que está iniciando su primera etapa con el Real Madrid. La idea es no forzar la marcha y hacer las cosas simples para explotar el potencial de sus jugadores. En esa línea, contará con el Factor X que tuvo Zidane y Ancelotti en sus etapas ganadoras.

Arbeloa contará con los servicios de Antonio Pintus, el Factor X que ayudó a Zidane y Ancelotti a ganar: 3 Títulos de LaLiga y 4 UEFA Champions League. Pintus es un preparador físico italiano que llegó al Madrid de la mano de Zizu, con un método de trabajo que gustó a los jugadores.

Antonio estuvo en dos etapas con el equipo blanco: La primera con Zidane y la segunda con Ancelotti; en ambas lideraron el fútbol español y europeo con mano dura y muchos títulos. Los equipos que entrena Pintus tiene mucha resistencia, velocidad y explosividad en cada posición.

Cronología de Antonio Pintus con el Real Madrid

Antonio Pintus llega de la mano de Zinedine Zidane al Real Madrid para la temporada 2016-17. Ese primer contacto estuvo marcado por mucho ritmo, ida y vuelta, sacrificio de los jugadores y títulos hasta la campaña 2018 cuando se va Zizu y llega Lopetegui con un preparador físico propio.

En la temporada 2019, Pintus se va al Inter de Milan y con ellos alcanza a jugar la Final de Champions, aunque la pierde contra el Manchester City. Seguidamente en la campaña 2021 vuelve al club, con Carlo Ancelotti y tiene su segunda etapa victoriosa hasta 2025, cuando el italiano sale del club.

Antonio vuelve a formar parte del club en la preparación física del equipo de la mano de Álvaro Arbeloa. No es parte del cuerpo técnico del entrenador español, pero la directiva entiende que lo necesitan y por esa razón estará junto al nuevo entrenador del Real Madrid.

Títulos de Antonio Pintus con el Real Madrid