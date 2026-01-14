Posible XI de Álvaro Arbeloa en su debut como entrenador del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

En medio de días oscuro en estos primeros días del 2026 para el Real Madrid, donde perdieron la Supercopa de España ante el Barcelona y horas después destituyeron a Xabi Alonso, los merengues buscarán limpiar su rostro este miércoles 14 de enero ante el Albacete por la Copa del Rey.

La Casa Blanca tendrá la oportunidad de escribir su nombre en los Cuartos de final de la competición en lo que será el estreno de Álvaro Arbeloa como nuevo dirigente del conjunto madridista. Después de una experiencia como mandamás en las categorías menores del club, el exfutbolista asumirá las riendas del primer equipo con la misión de debutar con el pie ante la oncena de segunda categoría en España.

Además de devolverles la sonrisa a muchos aficionados merengues, el DT deberá recuperar el norte que perdió la escuadra bajo las directrices de Alonso. El antiguo defensor blanco, quien lo ganó todo en su exitosa trayectoria como jugador profesional. Con la experiencia de dirigir en el Castilla y las circunstancias de enfrentar a una oncena de menor nivel, el entrenador podría darle la oportunidad a algunos canteranos en su estreno con el Real Madrid.

Posible XI del Real Madrid vs Albacete

Portero: Lunin

Defensa: David Jiménez, Asencio, Huijsen, Valdepeñas

Mediocampistas: Pitarch/Cestero, Arda Güler, Dani Ceballos, Franco Mastantuono

Delanteros: Vinicius Jr, Gonzalo

Arbeloa no contaría en su primer partido como dirigente con figuras como Kylian Mbappé y Rodrygo, quienes se perderían el compromiso por molestias físicas. De acuerdo con el reglamento de la Copa del Rey, se requiere al menos siete jugadores del primer equipo en el campo, por lo que apunta a dar minutos a canteranos, pero manteniendo como principales a los integrantes de la plantilla como Vinicius Jr. Arda Güler y Gonzalo, que apuntan entre los títulares contra Albacete.