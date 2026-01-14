Fútbol Español

Real Madrid: Arbeloa toma su primera gran decisión

El ahora entrenador del equipo blanco tomó una decisión clave para mejorar la relación con los jugadores y apostar por la cantera

Jeferson Palacin
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 09:34 am
Álvaro Arbeloa - Real Madrid - AP Photo/Manu Fernandez
Álvaro Arbeloa tiene poco más de 24 horas como entrenador del Real Madrid y ya tomó su primera gran decisión. El técnico quiere comenzar con buen pie su relación con los jugadores y habría comunicado una cosa: la cantera será parte del primer equipo cuando sea necesario.

Esto quiere decir que Federico Valverde no volverá a jugar de lateral derecho. Si Carvajal o Alexander-Arnold no están disponibles, usará a la cantera para completar el primer equipo. Una decisión que ayuda a mantener la armonía en el equipo y no sobrecargar de roles a los jugadores,

Valverde nunca se sintió cómodo de lateral, pero sin un jugador natural en la posición tanto Alonso como Ancelotti lo usaban en esa demarcación. Ahora contarán con jugadores del Castilla: Jesús Fortea y David Jiménez son los mejor colocados para jugar en el primer equipo.

Álvaro Arbeloa y su primera convocatoria con el Real Madrid

Álvaro Arbeloa ya dio a conocer su primera convocatoria con el Real Madrid. El entrenador español convocó a varios canteranos para el duelo de Copa del Rey contra el Albacete: Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Joan Martínez, David Jiménez, Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios

Lista de convocados vs Albacete:

  • Porteros: Lunin, Fran González*, Sergio Mestre*
  • Defensas: Carvajal, Alaba, Asencio, Fran García, Huijsen, D. Jiménez*, Joan Martínez*
  • Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Guller, Ceballos, Cestero*, Manuel Ángel*, Palacios*
  • Delanteros: Vinicius Jr, Gonzalo García, Mastantuono

Las ausencias notables de la primera convocatoria de Arbeloa

Arbeloa decisión no contar para el duelo contra el Albacete con: Tchouaméni, Carreras, Bellingham y Courtois. Jugadores que han tenido una gran carga de minutos y necesitan descanso. Tampoco podrán jugar: Mbappé, Rodrygo, Rudiger, Militao, Trent y Mendy.

Fútbol