Templario impone su jerarquía en la Copa "Antonio Sano" y regresa al triunfo en Valencia

El pupilo de José Jaramillo detuvo el crono en 118,2 para los 1.800 metros y consolidó su dominio en la recta final bajo la conducción de Hemirxon Medina

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 05:00 pm
Foto: Oficial Hinava
El Hipódromo de Valencia vibró este sábado 28 de febrero con la disputa de la Copa "Antonio Sano". La prueba, celebrada durante la reunión número 05 del óvalo del Cabriales, reunió a ejemplares de 4 y más años en un exigente trayecto de 1.800 metros.

Selectiva: Quinta Reunión Hinava

Bajo el característico clima caluroso de la región, un total de nueve corredores saltaron a la pista para rendir tributo al entrenador Antonio Sano, quien acumula un récord histórico de más de 3.338 victorias en su trayectoria nacional. La competencia contó con un atractivo incentivo económico de Bs 3.072,00, complementado por un bono especial de $14.400.

Templario dicta cátedra en el óvalo del Cabriales

El ejemplar Templario cumplió con los pronósticos y reencontró la ruta del triunfo en la Copa "Antonio Sano". Bajo la conducción del jinete profesional Hemirxon Medina, el purasangre cruzó la meta en la posición de honor tras demostrar una clara superioridad en los tramos decisivos de la competencia.

Crónica de la carrera: 1.800 metros

Tras el salto inicial, Masttery, My Father Antonio y Peterose marcaron el ritmo del lote. Los primeros parciales cronometraron 24,2 para los 400 metros y 49,3 para la media milla. Al cubrir esa distancia, el jinete Maykor Ibarra tomó el liderato y registró un tiempo de 75,1 en los 1.200 metros.

Al giro de la última curva, Masttery intentó sostener su ventaja. Sin embargo, el avance de Templario resultó incontenible; el pupilo de José Jaramillo dominó la recta final con solvencia. Pese al fuerte avance interno de Susurro, que ocupó el segundo lugar a un cuerpo de distancia, Medina aseguró la victoria con comodidad en los metros finales.

                                              

Registros y linaje

La milla quedó registrada en 104,3, mientras que el tiempo total para los 1.800 metros fue de 118,2 y el dividendo en taquilla fue Bs 278,05 a ganador. El cuadro de honor lo completaron:

  • Tercer lugar: El De Valle

  • Cuarto lugar: Honor And Glory

  • Quinto lugar: Peterose

El ganador es un hijo de Marital Asset en Awesome Princess, nacido en el Haras La Primavera. El ejemplar de ocho años, defensor de las sedas del Stud "Don Rafael V", eleva su récord a 13 victorias en 51 actuaciones. Este triunfo representa su segundo éxito selectivo en la pista valenciana.

Sabado 28 de Febrero de 2026
