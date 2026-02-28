Conoce el retirado oficial de la Reunión N°5 en Valencia 28-2-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 28 de febrero, el Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas para la quinta reunión del año. La jornada cuenta con un atractivo programa de ocho competencias, donde destaca como plato fuerte la Copa “Antonio Sano”.

La emoción del juego de las mayorías, el 5y6, iniciará a partir de la tercera carrera del programa. Para esta semana, la institución espera una nueva cifra récord en la recaudación del monto sellado, impulsada por el entusiasmo de la afición carabobeña.

Reporte oficial de pista: Hinava R05

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó, a través de sus canales oficiales, el reporte de ejemplares que no participarán en la competición. Para esta fecha, el listado presenta una sola baja definitiva en la programación de la temporada 2026.

La ausencia se localiza en la quinta carrera del orden (tercera válida para el 5y6). En esta prueba, reservada para yeguas de tres y más años ganadoras de una carrera en trayecto de 1.300 metros, la número 7, La Bastilla, quedó fuera del evento. El ejemplar, bajo la tutela del entrenador José Luis Torres García, contaría originalmente con los servicios del jinete Jeriko Rodríguez.

Meridiano: Motivo del retiro en Valencia

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades hípicas, el retiro de La Bastilla obedece a razones de salud. El dictamen veterinario oficial especifica que la yegua sufre una claudicación del miembro anterior izquierdo, condición que le impide formar parte de la partida.

Esta información resulta vital para los apostadores y expertos en el análisis de la jornada, quienes deberán ajustar sus pronósticos ante esta única vacante en el lote de la tercera válida.

5ta) #7 La Bastilla fue retirada por Claudicación del miembro anterior izquierdo.