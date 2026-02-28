MLB: Lanzador de Leones del Caracas se estrena por primera vez en un Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training sigue regalándole grandes momentos tanto a los fanáticos como a varios peloteros. Justamente, en la jornada del pasado jueves se vivió un momento especial, ya que un lanzador perteneciente a los Leones del Caracas se subió por primera vez al montículo de un Spring Training en su carrera.

Cumplió en su presentación

La figura en cuestión es Junior Flores, quien para esta venidera temporada 2026 espera ganarse la confianza de todo el staff técnico de los Piratas de Pittsburgh. Vale mencionar que fue a mediados de diciembre cuando la organización compró su contrato en el Draft de la Regla 5.

El oriundo de Valle de la Pascua tuvo su primera actuación en unos entrenamientos primaverales ante los Mellizos de Minnesota, y si bien solo actuó en dos tercios de labor, al final cumplió de buena manera.

Luego de reemplazar al abridor José Urquidy en mitad del segundo inning, dominó sin muchos problemas a Jake Rucker con un rodado hacia la inicial. Acto seguido, regaló un boleto James Outman y permitió un sencillo de Josh Bell que empató el juego en ese entonces. Minutos después, forzó a Tristan Gray a batear un elevado para el último out.

Junior Flores apenas pudo disputar ocho compromisos el año pasado en Ligas Menores, esto debido a un inconveniente físico que lo llevó a la lista de lesionados de 60 días. Es por eso que será importante para él trabajar la mayor cantidad de innings posibles en estos entrenamientos primaverales, con la finalidad de acumular ritmo competitivo.