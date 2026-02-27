Hermana de Gaby Spanic hace extraño baile y la comparan con Britney Spears

Suscríbete a nuestros canales

Daniela, es la hermana gemela de la actriz y exreina de belleza venezolana Gaby Spanic, quien ha impactado en redes sociales por un video bailando de manera extraña. La pintora estaba en lo que parecía ser la sala de su residencia, moviéndose y mostrando los cuadros que realiza.

Daniela bailando

Spanic de delgada silueta y abundante cabellera, llevaba un pantalón negro, suéter rojo y medias, que le permitieron realizar giros y hasta mirar a la cámara en forma misteriosa.

La venezolana que se movía al ritmo de música instrumental, acompañó el video con un texto: “Bailando como autora austral”, escribió.

En cuestión de minutos el clip se llenó de múltiples comentarios de internautas señalándola de moverse muy parecido a la cantante estadounidense Britney Spears, quien ha protagonizado videos en su casa que dan mucho de que hablar en los medios.

“Y a Britney la critican por mucho menos”, “Pensé que era Britney”, “Vi esto y solo pensé en Britney”, “Hay muchas Britney”, son algunas opiniones.

Momentos de crisis

En el año 2022 la hermana de la protagonista de la exitosa novela “La Usurpadora”, informó que había sido golpeada en la cabeza y denunciando un “atentado de homicidio”.

Además, en el año 2007 sufrió una enfermedad cerebrovascular que la tuvo por casi una semana en un estado de coma inducido.

Su última aparición pública fue en el año 2025, cuando fue captada por medios mexicanas colocando una denuncia en contra de su expareja por supuesta violencia e incumplimiento Familiar.