Britney Spears deja al descubierto sus "lolas" por un descuido

La ‘Princesa del pop’ Britney Spears volvió a encender las redes sociales con un nuevo video donde por un descuidado deja expuesto sus pechos ante más de 40 millones de seguidores en Instagram.

Desde que alcanzó tener el control de su vida, la intérprete de “Toxic” encontró en hacer videos divertidos de bailes elocuentes un escape de su rutina. Sin pena ni vergüenza publicada cada semana un nuevo audiovisual en un rinconcito de su casa.

¡Oosp… se le salió a Britney Spears!

Hace pocas horas, la cantante hizo de las suyas una vez más al hacer público un material que ha causa furor. Britney Spears dejó al aire libre sus senos tras bailar de manera eufórica frente a la cámara.

Sin embargo, la ‘Princesa del pop’ fue cuidadosa en editar con un emoji de corazón en sus pezones expuestos. Pese al pequeño detalle, decidió publicar el material que corre como pólvora en las plataformas digitales.