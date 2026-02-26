De MLB para el mundo: Seattle y Nueva York encabezan el envío de estrellas al Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) está a la vuelta de la esquina y la expectativa es máxima. Esta edición destaca por una presencia masiva del sistema de Major League Baseball (MLB), con cientos de peloteros (entre estrellas consolidadas y prospectos de élite) que han recibido el permiso de sus organizaciones para representar a sus naciones.

Las organizaciones con mayor y menor representación

No todos los equipos de Grandes Ligas viven el torneo de la misma manera. El compromiso de las organizaciones varía según la profundidad de sus plantillas y la nacionalidad de sus figuras. Los Marineros de Seattle y los Mets de Nueva York lideran la lista con 18 convocados cada uno, seguidos de cerca por los Reales de Kansas City (17) y los Filis de Filadelfia (16).

En el otro extremo, organizaciones como los Astros de Houston y los Nacionales de Washington cuentan con la representación más discreta, aportando apenas cuatro jugadores cada uno. La mayoría de los equipos se mantienen en un rango promedio de entre 8 y 13 peloteros.

A continuación, presentamos el desglose detallado por organización. Los jugadores marcados con el símbolo (^) pertenecen al pool de lanzadores designados o sustitutos:

Liga Americana: División Este:

Azulejos de Toronto (15): José Berríos^ (Puerto Rico), Ernie Clement (EEUU), Vladímir Guerrero Jr. (Rep. Dominicana), Andrés Giménez (Venezuela), Alejandro Kirk (México), Yariel Rodríguez (Cuba), Kazuma Okamoto (Japón), entre otros.

Medias Rojas de Boston (15): Masataka Yoshida (Japón), Jarren Durán (México), Wilyer Abreu (Venezuela), Willson Contreras (Venezuela), Brayan Bello (Rep. Dominicana), Ranger Suárez (Venezuela), Garrett Whitlock (EEUU).

Orioles de Baltimore (13): Gunnar Henderson (EEUU), Tyler O'Neill (Canadá), Dean Kremer (Israel), Enrique Bradfield Jr. (Panamá), José Espada (Puerto Rico).

Rays de Tampa Bay (8): Junior Caminero (Rep. Dominicana), Jonathan Aranda (México), Griffin Jax (EEUU), Yoendrys Gómez (Venezuela).

Yankees de Nueva York (13): Aaron Judge (EEUU), José Caballero (Panamá), Jazz Chisholm Jr. (Gran Bretaña), Camilo Doval (Rep. Dominicana), Fernando Cruz (Puerto Rico), David Bednar (EEUU).

Liga Americana: División Central

Tigres de Detroit (11): Tarik Skubal (EEUU), Gleyber Torres (Venezuela), Kenley Jansen (Países Bajos), Keider Montero (Venezuela), Enmanuel De Jesus (Venezuela).

Guardianes de Cleveland (9): Travis Bazzana (Australia), Bo Naylor (Canadá), Stuart Fairchild (Chinese Taipéi), Matt Festa (Italia).

Reales de Kansas City (17): Bobby Witt Jr. (EEUU), Salvador Pérez (Venezuela), Maikel García (Venezuela), Vinnie Pasquantino (Italia), Seth Lugo (Puerto Rico), Michael Wacha (EEUU).

Mellizos de Minnesota (7): Byron Buxton (EE. UU.), Joe Ryan (EEUU), Gio Urshela (Colombia), Luis Quiñones (Puerto Rico).

Medias Blancas de Chicago (5): Munetaka Murakami (Japón), Seranthony Domínguez (Rep. Dominicana), Curtis Mead (Australia).

Liga Americana: División Oeste

Angelinos de Anaheim (10): Yusei Kikuchi (Japón), Yoán Moncada (Cuba), Gustavo Campero (Colombia), Sam Aldegheri (Italia).

Astros de Houston (4): Jeremy Peña (Rep. Dominicana), Zach Dezenzo (Italia), Shay Whitcomb (Corea del Sur), Tatsuya Imai^ (Japón).

Atléticos de Oakland (12): Luis Severino (Rep. Dominicana), Joey Meneses (México), Denzel Clarke (Canadá), Darell Hernaiz (Puerto Rico).

Marineros de Seattle (18): Randy Arozarena (México), Julio Rodríguez (Rep. Dominicana), Cal Raleigh (EEUU), Andrés Muñoz (México), Luis Castillo^ (Rep. Dominicana), Jhonathan Díaz^ (Venezuela).

Rangers de Texas (10): Cal Quantrill (Canadá), Alexis Díaz^ (Puerto Rico), Nabil Crismatt (Colombia), Daniel Missaki (Brasil).

Liga Nacional: División Este:

Bravos de Atlanta (5): Ronald Acuña Jr. (Venezuela), Ozzie Albies (Países Bajos), Jurickson Profar (Países Bajos), Javy Guerra (Panamá).

Mets de Nueva York (18): Juan Soto (Rep. Dominicana), Clay Holmes (EEUU), Mark Vientos (Nicaragua), Huascar Brazobán (Rep. Dominicana), José Ramos (Panamá), Jared Young (Canadá).

Filis de Filadelfia (16): Bryce Harper (EEUU), Aaron Nola (Italia), Kyle Schwarber (EEUU), Cristopher Sánchez (Rep. Dominicana), Johan Rojas (Rep. Dominicana), Edmundo Sosa (Panamá), Taijuan Walker (México).

Nacionales de Washington (4): Harry Ford (Gran Bretaña), Matt Mervis (Israel), Shinnosuke Ogasawara^ (Japón), Sean Linan^ (Colombia).

Marlins de Miami (11): Sandy Alcántara (Rep. Dominicana), Otto López (Canadá), Agustín Ramírez (Rep. Dominicana), Javier Sanoja (Venezuela), Jared Serna (México).

Liga Nacional: División Central

Cachorros de Chicago (13): Alex Bregman (EEUU), Seiya Suzuki (Japón), Jameson Taillon (Canadá), Javier Assad (México), Miguel Amaya (Panamá), Pete Crow-Armstrong (EEUU).

Rojos de Cincinnati (7): Eugenio Suárez (Venezuela), Edwin Arroyo (Puerto Rico), Alexander Vargas (Cuba).

Cerveceros de Milwaukee (14): William Contreras (Venezuela), Jackson Chourio (Venezuela), Brice Turang (EEUU), Abner Uribe (Rep. Dominicana), Joey Ortiz (México).

Piratas de Pittsburgh (14): Paul Skenes (EEUU), Oneil Cruz (Rep. Dominicana), Gregory Soto (Rep. Dominicana), Nick Gonzales (México), Emmanuel Chapman (Cuba).

Cardenales de San Luis (10): Iván Herrera (Panamá), Thomas Saggese (Italia), Gordon Graceffo (Italia), Bryan Torres (Puerto Rico).

Liga Nacional: División Oeste

Diamondbacks de Arizona (13): Ketel Marte (Rep. Dominicana), Nolan Arenado (Puerto Rico), Alek Thomas (México), Geraldo Perdomo (Rep. Dominicana), Eduardo Rodríguez (Venezuela), Corbin Carroll (EEUU - lesionado).

Rockies de Colorado (11): Ezequiel Tovar (Venezuela), Antonio Senzatela (Venezuela), Edouard Julien (Canadá), Willi Castro (Puerto Rico).

Dodgers de Los Ángeles (9): Shohei Ohtani (Japón), Yoshinobu Yamamoto (Japón), Will Smith (EEUU), Edwin Díaz (Puerto Rico), Hyeseong Kim (Corea del Sur).

Padres de San Diego (13): Manny Machado (Rep. Dominicana), Fernando Tatis Jr. (Rep. Dominicana), Xander Bogaerts (Países Bajos), Mason Miller (EEUU), Yuki Matsui (Japón).

Gigantes de San Francisco (10): Luis Arráez (Venezuela), Logan Webb (EEUU), Jung Hoo Lee (Corea del Sur), Heliot Ramos (Puerto Rico).

Duelo de titanes y figuras a seguir

El torneo no solo destaca por el volumen de jugadores, sino por la calidad de los mismos. Veremos enfrentamientos internos de MLB llevados al plano nacional, como el posible duelo entre los compañeros de los Dodgers, Shohei Ohtani y Will Smith, o el despliegue de poder de los Marineros repartido entre Randy Arozarena (México) y Julio Rodríguez (República Dominicana).

La fase de grupos comenzará la próxima semana, marcando el inicio del evento de béisbol más global de la historia.