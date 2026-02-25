MLB: Elly De La Cruz y su impactante cambio para consolidarse en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Elly De La Cruz es uno de los peloteros más prometedores en los últimos años en Grandes Ligas. Su rendimiento con Rojos de Cincinnati ha sido superlativo con una aparición en postemporada. Sin embargo, el dominicano quiere que 2026 lo consolide como un jugador élite en la liga.

De La Cruz llegó al Spring Training con Rojos con un cambio físico importante. La idea es tener mayor poder ofensivo y consistente a lo largo de la temporada. Esto sería la primera parte de un año donde intentará ganarse un lugar en la élite de Grandes Ligas a punta de rendimiento regular.

En 2026 el dominicano contará con un coach defensivo que lo ayudará en sus tareas bajo el campocorto. Sin embargo, Terry Francona también aplicará un plan donde tendrá más días de descanso, salidas como bateador designado y mejor enfrentamientos para explotar su ofensiva.

Elly De La Cruz apunta a su año estelar en Grandes Ligas

Elly De La Cruz afronta su cuarta temporada en Grandes Ligas con madurez, trabajo y profesionalismo. Ahora cuenta con una alineación en Rojos de Cincinnati más competitiva que años anteriores. Ahora tendrá poder y regularidad defensiva en un equipo que ha fallado en ese apartado.

Las incorporaciones de: Eugenio Suárez como bate de poder, Sal Stewart en la primera, Matt McLain en segunda y Ke'Bryan Hayes en la tercera base completan un cuadro interior regular con disciplina. Esto también significa que el dominicano estará liberado de presión ofensiva.

Para la temporada 2026 cuenta con un equipo que puede batear para contacto con regularidad y un bate de poder para remolcar las carreras que les costaba durante 2025. De La Cruz tiene un grupo maduro y una rotación interesante para hacerle la vida imposible a más de uno en Liga Nacional.

Proyección de Elly De La Cruz con Rojos de Cincinnati en 2026

Baseball-Reference presenta una proyección bastante superable para Elly De La Cruz. Sus números están reflejados en temporadas anteriores, pero lo que ha mostrado en el Spring Training de 2026 con Rojos de Cincinnati es para tener una campaña estelar.

Proyección de De La Cruz en 2026:

- 555 turnos, 93 anotadas, 147 hits, 29 dobles, 7 triples, 21 jonrones, 74 impulsadas, 41 bases robadas, 60 boletos, 167 ponches, .265 promedio, .340 OBP, .456 SLG, .796 OPS