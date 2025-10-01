Terry Francona: El 'Tito' inigualable y su magia de postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Terry Francona, cariñosamente conocido como "Tito", ha forjado una de las carreras gerenciales más destacadas en la historia reciente de las Grandes Ligas. No es solo un manager con dos títulos de Serie Mundial; es un catalizador de éxito, especialmente cuando se trata de romper sequías y devolver a las franquicias a la gloria de la postemporada.

Un Historial de Transformación

El impacto de Francona se mide no solo en victorias, sino en el antes y después que marcó para tres organizaciones de la MLB:

Boston Red Sox (2004–2011)

-Antes de Tito: La franquicia arrastraba la infame "Maldición del Bambino" y no había ganado una Serie Mundial en 86 años. Perdieron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) el año anterior a su llegada.

-Con Tito: En su primera temporada, los Red Sox protagonizaron una remontada histórica de 0-3 contra los Yankees en la ALCS y barrieron a los Cardinals para ganar la Serie Mundial de 2004, poniendo fin a la sequía. Ganaron otro título en 2007. En total, Boston logró 2 títulos de Serie Mundial y 5 apariciones en postemporada bajo su mando.

Cleveland Indians/Guardians (2013–2023)

-Antes de Tito: Los Indians no habían tenido una aparición en postemporada en 6 temporadas consecutivas.

-Con Tito: En sus 11 temporadas, Francona guió a la franquicia (que se convirtió en los Guardians) a 6 apariciones en postemporada, incluyendo un Banderín de la Liga Americana (AL) en 2016, donde llegaron al Juego 7 de la Serie Mundial. Su permanencia revitalizó al equipo y él ganó tres premios al Manager del Año de la Liga Americana (2013, 2016, 2022).

Cincinnati Reds (2025–Actualidad)

-Antes de Tito: El equipo no había tenido una aparición en postemporada en una temporada completa de 162 juegos desde 2013, lo que representa una sequía de 11 temporadas (su única postemporada en ese lapso fue en la temporada acortada por la pandemia de 2020).

-Con Tito: En su primera temporada completa, logró llevar a los Reds a la postemporada, cumpliendo una vez más con su reputación de cambio inmediato.

La magia de Tito

El historial de Francona es notable por su capacidad de tomar equipos que estaban estancados y llevarlos inmediatamente a la contienda. El valor de este manager, quien recientemente alcanzó la marca de 2,000 victorias, no es solo su estrategia en el campo, sino su habilidad para inspirar y organizar a un equipo para alcanzar su máximo potencial. Es un manager que, una y otra vez, ha demostrado ser el ingrediente clave para transformar una franquicia de béisbol. Su currículum, visto a través del lente del antes y después, lo coloca firmemente en la conversación de los futuros inmortales del Salón de la Fama.

