El Deportivo presenta el Dépor Training Center, pilar de su proyecto de futuro

En un acto cargado de simbolismo y visión de futuro, el Deportivo de la Coruña ha inaugurado oficialmente el Dépor Training Center, un complejo que, en palabras de su presidente Juan Carlos Escotet, representa "la obra más importante del club en el siglo XXI".

La inversión en esta nueva ciudad deportiva, destaca el compromiso del club por proporcionar un entorno de élite para sus jugadores. El objetivo, tal y como lo expresó Escotet, es "brindar a nuestros jugadores las mejores condiciones para crecer, competir y triunfar", impulsando el talento desde la base, lo que es vital para cualquier institución deportiva que aspire a la sostenibilidad a largo plazo.

Homenaje a una leyenda: Arsenio Iglesias

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el anuncio de que el campo principal de la nueva ciudad deportiva llevará el nombre de Arsenio Iglesias. Juan Carlos Escotet describió a Iglesias, el legendario entrenador del 'Súper Dépor', como el "alma de este club", un hombre que encarna los valores de honestidad, esfuerzo y humildad que el club busca reafirmar en su identidad. La presencia de la familia de Iglesias, quienes expresaron su profundo agradecimiento, subrayó la importancia de este homenaje para la memoria y la historia del Deportivo.

La renovación

Tras años de desafíos financieros y deportivos, el club ha puesto en marcha un ambicioso plan de reestructuración bajo el liderazgo de su presidente, Juan Carlos Escotet, y su principal accionista, Abanca. La nueva infraestructura es el pilar central de este proyecto, que busca modernizar la gestión del club y sus operaciones deportivas.

El evento reunió a una amplia representación de la familia deportivista, incluyendo a miembros históricos de las primeras plantillas masculina y femenina, así como a las jóvenes promesas que se formarán en estas nuevas instalaciones. Este encuentro intergeneracional resalta la visión de Escotet de construir un futuro sólido sin olvidar las raíces históricas y el legado que han definido al Deportivo a lo largo de los años.

Con el Dépor Training Center, el Deportivo de la Coruña no solo ha mejorado su infraestructura, sino que ha dado un paso fundamental para fortalecer su cantera y reafirmar su compromiso con la excelencia deportiva y los valores que lo han hecho grande.

