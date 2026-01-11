LIDOM: Alcides Escobar brilla con su ofensiva en Leones del Escogido

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Escogido se benefician una vez más de la profundidad y de la experiencia actual que tienen en su roster. El sábado 10 de enero, en la duodécima jornada de la postemporada de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, el experimentado criollo, Alcides Escobar, fue vital en una nueva victoria de su organización ante las Águilas Cibaeñas.

El conjunto escarlata se impuso con autoridad 8 carreras por 3 sobre las Águilas, en un duelo donde la ofensiva respondió de forma oportuna desde los primeros innings. El resultado sirvió para mostrar el poderío del equipo, sino que dio la oportunidad de afianzarse aún más en lo más alto de la clasificación.

Leones del Escogido – Alcides Escobar

El venezolano de 39 años tuvo una actuación determinante con el madero al finalizar el compromiso de 5-3, con doble y tres anotadas. Todo esto, como primer bateador en el orden ofensivo y jugando la tercera base.

Más allá de las estadísticas, su liderazgo se hizo sentir dentro del dugout desde su llegada como refuerzo tras una nueva temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con Tiburones de La Guaira.

La victoria del Escogido es un claro mensaje de que tienen todo en sus manos para avanzar a la gran final y no tienen intenciones de disminuir su nivel colectivo. El aporte del criollo es fundamental para darle estabilidad a la alineación y jerarquía en momentos clave en cada uno de estos juegos.

Finalmente, Alcides Escobar muestra todo su talento en la pelota dominicana y reafirma que la experiencia sigue siendo un factor determinante en el béisbol caribeño.