LMBP: Yorvit Torrealba asumirá el mando de este equipo de la capital

El nombre de Yorvit Torrealba comenzará a sonar con más fuerza durante este año, ya que sus conocimientos y pasión por la pelota serán claves para el porvenir de su organización. Y es que la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) inició el conteo regresivo para la temporada 2026, la cual se estima que sea tan exitosa como las ediciones anteriores.

La mano de Torrealba en la capital

Luego de ejercer el rol de coach de banca en la pasada zafra, el caraqueño ahora tendrá la oportunidad de ser el dirigente de Senadores de Caracas, organización que sabe a la perfección la calidad de su trabajo.

"Esta oportunidad representa una nueva etapa en mi carrera, ahora como dirigente. Estoy orgulloso y contento por ser el manager de este exitoso equipo (…) El objetivo es buscar un nuevo título", expresó en una nota de prensa.

Como algunos recordarán, Yorvit Torrealba también cuenta con experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), cuando se desempeñó como coach de banca de los Leones del Caracas en la zafra 2017-2018. Previo a eso, asumió el mando de los melenudos tras el despido de Alfredo Pedrique en la 2016-2017.

Staff técnico de Senadores de Caracas para la temporada 2026 de la LMBP