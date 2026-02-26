Champions League: Estos son los posibles rivales del Real Madrid en octavos

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto del Real Madrid completó la tarea este miércoles 25 de febrero en la Champions League, tras ganar el duelo de vuelta a Benfica (2-1) en los playoffs y avanzar a los octavos de final.

Los merengues pudieron quedarse con el cupo, luego de su triunfo en la ida (0-1), en medio de la polémica generada entre Vinicius y Gianluca Prestianni.

Ahora, los dirigidos por Álvaro Arbeloa pondrán sus focos en lo siguiente que se les viene en el certamen y ya pueden tener una idea de sus dos posibles rivales, que serán revelados en el sorteo del próximo viernes 27 de febrero.

¿Cuáles serían los rivales del Real Madrid en octavos?

Los merengues debieron atravesar el duro trance de los playoffs, tras quedar fuera de los ocho primeros en la tabla de posiciones en la fase de liga. En esa instancia, quedaron en la raya, en la novena casilla con 15 unidades.

Precisamente, fue el propio Benfica el que deparó ese destino a los madridistas, una vez que aguaron la fiesta al equipo blanco en la octava jornada con victoria 4-2 en el estadio Da Luz de Lisboa, Portugal.

Ahora, la oncena de Arbeloa sacará su rival entre el Sporting de Portugal y Manchester City, ambos clubes que ya esperaban en octavos, después de ubicarse séptimo y octavos en la primera ronda, respectivamente.

En medio de todo, antes de volver a pensar en Champions League, el Real Madrid deberá regresar a la acción el fin de semana contra Getafe por la jornada 26 de LaLiga.