MLB: Luisangel Acuña pasa un susto en jornada multi-hit

Suscríbete a nuestros canales

Nuevo Spring Training, nuevo equipo, nuevas metas, nueva historia. Ese parece ser el camino de Luisangel Acuña para esta temporada 2026 de las Grandes Ligas, en la cual espera consolidarse como una pieza vital para las Medias Blancas de Chicago a corto y mediano plazo.

A la expectativa con Luisangel

Para la jornada de este miércoles en los juegos de exhibición de los entrenamientos primaverales, el grandeliga venezolano apareció nuevamente como jardinero central y quinto en el orden. Y es que todo parece apuntar que esas serán las funciones que le dará el manager Will Venable durante todo el año.

A pesar de que Chicago cayó por 3 a 2 frente a los Rojos de Cincinnati, Luisangel Acuña fue el único pelotero del compromiso que disparó par de imparables en sus dos visitas al plato. El detalle es que ninguno de los dos hits incidió en el marcador.

El criollo se embasó tanto en el segundo como en el cuarto capítulo. Sin embargo, en este último pasó un susto luego de robarse la segunda almohadilla. Y es que al momento de deslizarse sufrió un corte por encima de la ceja izquierda, por lo que se vio obligado a salir del juego. Hasta ahora la organización no ha informado si necesitó suturas.