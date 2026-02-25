Joel Rosario a terminar el mes de la mejor manera con los Stakes de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El jinete dominicano Joel Rosario, último en tener el honor de haber sido entronizado al Hall of Fame del turf en Estados Unidos, tiene una jornada del fin de semana con 11 compromisos de montas, de los cuales tres serán en pruebas de grado de la jornada sabatina que cerrará con el Fountain of Youth G2 de $425.000 en premios.

Estados Unidos: Joel Rosario y sus montas selectivas del sábado

Su primer compromiso selectivo del sábado será en la sexta carrera donde se disputará el Herecomesthebride Stakes G3 en la cual montará al purasangre Storm’s Wake del trainer Brian Lynch en una prueba que se recorre en 1.600 metros (grama) y entrega un premio de $200.000 a repartir.

Seis pruebas más tarde, en la 12 competencia del sábado se disputará una nueva edición del Honey Fox Stakes G3, que se recorre en 1.600 metros (grama) el cual tiene un premio de $175.00 y el dominicano montará al ejemplar Fantastic Flame en una competencia reservada para yeguas de cuatro y más años.

Por último, en la 14 y la carrera que cierra la jornada, con una edición del Fountain of Youth Stakes G2 de $425.000 en 1.700 metros (arena), reservada para potros de tres años, el látigo caribeño llevará las riendas de Talkin en búsqueda de los 50 puntos que le permitan entrar a un puesto de partida del Kentucky Derby.

Rosario tiene hasta el momento una temporada del 2026 con cuatro victorias en 45 compromisos de montas realizadas y para esta semana 14 del Championship Meet que inicia este jueves hasta el domingo 1 de marzo, cumplirá con un total de 15 montas a realizar.