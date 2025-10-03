Intricate Spirit con “El Dandy” Joel Rosario se lleva gran demostración el Futurity S. (G3) por $175.000

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en el circuito de Aqueduct, donde se corre el Meeting de Belmont at the Big A., se lleva a cabo nueve carreras en la cual incluyó el Futurity S. (G3) y el Pilgrim S. (G3) exclusivas para ejemplares juveniles de dos años. Intricate Spirit se quedó con el Futuriy S. (G3) con una bolsa de $175.000 en distancia de 1.200 metros en pista de grama, donde se ganó un puesto a la Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint.

Breeders’ Cup: Intricate Spirit se adjudicó el Futurity S. (G3)

La sexta carrera de la jornada fue reservada para el Futurity S. (G3) una prueba sprint de 1.200 metros en pista de grama donde Intricate Spirit, con la monta de Joel Rosario se llevó los honores prácticamente de punta a punta. Este hijo de Complexity salió a perseguir a la velocidad de Longshoreman, que pasó splits de 21,1 y 43,4. Rosario, sin dejar escapar al puntero, se mantuvo a no más de un largo. En la recta final realizaron el ataque definitivo para conseguir la victoria por dos largos, en crono de 67”4 para la distancia.

Este potro de dos años hijo en la yegua Dottle’s Spirit por Curlin, entrenado por Miguel Clement, consigue su segunda carrera en campaña de tres presentaciones, para los colores en sociedad de West Point Thoroughbreds, Madaket Stables LLC, Beitz, Kenneth G. y Beitz, Gail P.

De esta manera, el potro Intricate Spirit, se gana un pusto automático a través de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In. Si ganas, estás adentro. Buscará extender sus triunfos a finales de este mes en la Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint a correrse el viernes 31 de octubre en Del Mar, San Diego, California.