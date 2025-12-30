Presidenta de Miss Universo sentenciada a dos años de prisión

Suscríbete a nuestros canales

Los escándalos parecen no tener para la organización Miss Universo, no solo por la actual reina Fátima Bosch y el empresario mexicano, Raúl Rocha, sino ahora la ejecutiva del certamen Anne Jakrajutatip.

Anne dos años de prisión

En la ciudad de Bangkok ha condenado a la empresaria trans y su empresa JKN Global Group, tras no haber presentado a una citación que se le había informado desde hace semanas.

Aunque en primera instancia se le habían congelados todos sus activos, este lunes 29 de diciembre la justicia decidió condenarla a dos años de prisión sin suspensión de la pena, por un fraude relacionado con una inversión de bonos en corporativos.

Afirmaron que la conocida en las redes como “La tía Anne”, el valor del fraude fue de 30 millones de baht, moneda oficial de Tailandia.

En las investigaciones la justicia determinó que la tailandesa, engañó a una compañía con información falsa y ocultando hechos materiales que debieron haber sido revelados en el pacto de un convenio.

Raúl y Anne en manos de la justicia

Además, cuando la persona que demandó decidió pedir el reingreso de su dinero, la duela de Miss Universo le aseveró que no podía reembolsarle la inversión, por supuesta falta de ingreso. Hasta el momento se sabe del paradero de la mujer.

Una situación similar ocurre en México, donde la Fiscalia General investiga al empresario Raúl Rocha, por supuestos núcleos con una red criminal para el tráfico de hidrocarburos. El hombre tiene una orden de captura y también se le han congelado sus cuentas bancarias.