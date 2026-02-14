MLB

MLB: Red Sox precavidos para explotar el potencial de Johan Oviedo

Boston para desarrollar al pelotero cubano durante la temporada 2026, tiene un plan bien estructurado con plazos que se deben cumplir

Por

Jeferson Palacin
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 11:25 am
Johan Oviedo - Piratas de Pittsburgh - AP Photo/Matt Freed
Medias Rojas de Boston adquirió mediante cambio al lanzador Johan Oviedo. Un movimiento para potenciar la rotación de cara a un 2026 donde aspiran a la postemporada. Sin embargo, el cubano de 27 años tiene un plan que cumplir para explotar su potencial en Grandes Ligas.

Johan Oviedo es un pelotero cubano que se desarrolló en Piratas de Pittsburgh. Cuenta con un físico imponente y un talento impresionante para sacar outs con regularidad. Sin embargo, viene de un 2024 nulo con lesión Tommy John incluida y un 2025 de solo 40+ entradas lanzadas.

Red Sox planteó un plan para Oviedo: 5to abridor de la rotación con una carga de trabajo limitada. A lo largo del 2026 estará en juego durante un máximo de 5.0 entradas o 90 pitcheos. Prevalece su estado de salud por encima de su rendimiento, con importancia en postemporada 2026.

Alex Cora confía en el desempeño de Johan Oviedo de cara a 2026

Alex Cora se mostró entusiasmado por Johan Oviedo en los campos de entrenamiento de Red Sox 2026. El boricua que tendrá su 8va temporada como dirigente en Boston que aspira a alcanzar la postemporada, habló sobre el cubano y su potencial de cara al futuro.

Cora señaló sobre Oviedo: "No quiero decir que esté en desarrollo, pero hay muchas cosas que podemos ayudarle a lograr y a tener el paquete completo". Sin embargo, lo destacó: "Ahora mismo, su nivel es suficiente para ser un buen jugador de Grandes Ligas".

Rotación de Red Sox para 2026:

  1. Garrett Crochet
  2. Ranger Suárez
  3. Sonny Gray
  4. Brayan Bello
  5. Johan Oviedo

 

Proyección de Johan Oviedo con Red Sox en 2026

Johan Oviedo presenta una proyección conservador para 2026 según Baseball-Reference. El pelotero cubano viene de solo 9 juegos en 2025 con 40.1 entradas lanzadas con 42 ponches y 16 carreras limpias. No son malos números, pero se cree que lo van a llegar lento en la organización.

Proyección de Oviedo para 2026:

- 4-4, 4.05 efectividad, 1 salvado, 80.0 entradas, 69 hits, 36 carreras limpias, 10 jonrones, 35 boletos, 76 ponches, 1.30 WHIP

