MLB: Red Sox confía en el potencial del cubano Johan Oviedo

Medias Rojas de Boston sorprendió al adquirir a Johan Oviedo por el prospecto Jhostynxon García. Un movimiento que nadie se lo esperaba, pero que responder a una serie de requisitos enriquecedores para la rotación; además, de ver un potencial para ser un lanzar de impacto en Grandes Ligas.
Johan Oviedo es un lanzador cubano de 27 años que ha mostrado un gran repertorio para sacar outs. Cuenta con una recta de 96 mph que limita a los rivales a .149 de promedio y un swings fallidos del 31.3% con su slider. Condiciones importantes, además de cobrar solo 2 millones para 2026 y en arbitraje hasta 2027.
Boston ve en Oviedo un complemento detrás de Garrett Crochet y Sonny Gray, confiando en que pueda convertirse en pieza de rotación alta. La apuesta es arriesgada, pero libera opciones para buscar bates grandes: Pete Alonso o Alex Bregman (o ambos) para terminar de cerrar la plantilla.
¿Se cierra la rotación de Red Sox con Johan Oviedo?
El cambio por Johan Oviedo no parece cerrar la puerta a nuevos movimientos de Medias Rojas de Boston. Con un salario de apenas 2 millones en 2026, su llegada representa una apuesta de bajo costo. Hay margen para explorar opciones más caras y probadas en el mercado.
La presencia de Oviedo refuerza la rotación con: Crochet, Gray y Bello pero no limita al equipo. Nombres como Joe Ryan, Freddy Peralta Cole Ragans, McKenzie Gore siguen en el radar. El movimiento mantiene a los Red Sox en la pelea por brazos élite para completar la rotación.
Números de Johan Oviedo en su carrera en Grandes Ligas
Johan Oviedo es un lanzador de un gran nivel, pero que no ha logrado mantener la consistencia durante su carrera. 2023 fue importante con 32 aperturas en Pittsburgh registrando: 4.31 ERA y marca de 9-14, pero con 158 ponches; ahora con Red Sox su nivel se va a potenciar con una ofensiva trabajosa.
Números de Oviedo en su carrera:
- 81 juegos, 67 aperturas, 15-26, 4.24 efectividad, 361.0 entradas, 321 hits, 170 carreras limpias, 41 jonrones, 176 boletos, 321 ponches, 1.37 WHIP