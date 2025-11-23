MLB: ¿Freddy Peralta la próxima gran apuesta de Steve Cohen en Mets?

Suscríbete a nuestros canales

Mets de Nueva York tiene altas expectativas para competir por la Serie Mundial en 2026. Steve Cohen no escatima para firmar, si quiere a un pelotero saca la billetera y lo paga; uno que daría un salto de calidad a la rotación como as, es el dominicano Freddy Peralta.

Peralta es de los peloteros que mejor nivel mostró en las últimas dos campañas. Tiene un repertorio de un gran nivel, cuenta con mucho conocimiento de la zona de strike y juega con los rivales para desequilibrarles. Todas esas características lo convierten en un as de rotación óptimo.

Steve Cohen tiene una billetera infinita y eso lo perfila de una manera agresiva para buscar peloteros. Freddy tiene altas posibilidades de ser cambiado y Mets cuenta con el talento necesario para sacarlo de Milwaukee; ofrecerle 30 millones por año y firmarle una extensión por 5 temporadas.

¿Freddy Peralta es lo que necesita Mets de Nueva York?

Freddy Peralta fue uno de los mejores lanzadores de Liga Nacional en 2025. Su rendimiento fue superlativo, sumando puntos para el Cy Young de Liga Nacional. Es la pieza necesaria para una mejoría en el pitcheo de Mets de Nueva York, definitivamente es un sí.

Peralta no solo garantiza más de 15 victorias en la temporada, también le da tranquilidad a su ofensiva de trabajar sin presión. Con un equipo plagado de buenos lanzadores: Peterson, McLean, Manaea, Holmes, Tong, Sproat y Scott, el dominicano es la cereza de un pastel que debe llevarlos a la Serie Mundial.

Números de Freddy Peralta para ser as de rotación de Mets en 2026

Freddy Peralta a lo largo de su carrera se ha caracterizado por ponchar mucho y sobreponerse a situaciones complicadas. Sus números son bastante buenos para un pelotero que no ha tenido la confianza de su club; de hecho, lleva al menos dos años buscando una extensión que nunca llegó.

Números de Peralta en su carrera:

- 211 juegos, 162 aperturas, 70-42, 3.59 efectividad, 1 salvado, 931.0 entradas, 694 hits, 371 carreras limpias, 118 jonrones, 360 boletos, 1153 ponches, 1.13 WHIP