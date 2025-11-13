MLB: Paul Skenes se llevó el Cy Young de la Nacional de manera unánime

Suscríbete a nuestros canales

En apenas dos años y medio, Paul Skenes ha recorrido un camino que pocos en la historia del beisbol han transitado con tanta velocidad y contundencia. De leyenda universitaria a Novato del Año, pasando por dos Juegos de Estrellas como abridor, el derecho de los Piratas de Pittsburgh ha coronado su trayectoria con el premio Cy Young de la Liga Nacional 2025, ganado de forma unánime. Es el primer lanzador en lograrlo desde Sandy Alcántara en 2022.

Una temporada élite

Skenes terminó la campaña con récord de 10-10, una marca que en otros tiempos habría sido vista como insuficiente para aspirar al máximo galardón de pitcheo. Sin embargo, los votantes supieron mirar más allá del número de victorias. Su efectividad de 1.97 fue la mejor en todo el beisbol, y sus 216 ponches en 187.2 innings lo ubicaron segundo en la Liga Nacional, solo detrás de Logan Webb (224). Además, su relación ponches/boletos de 216/42 refleja un dominio absoluto sobre los bateadores.

Un Cy Young histórico para los Piratas

Con esta distinción, Skenes se convierte en el tercer lanzador de los Piratas en ganar el Cy Young, uniéndose a Vern Law (1960) y Doug Drabeck (1990). Pero lo que lo distingue aún más es la unanimidad de la votación: recibió los 30 votos de primer lugar, acumulando 210 puntos. Es un reconocimiento que no solo valida su rendimiento, sino que lo posiciona como uno de los rostros del futuro de la franquicia y de la Liga Nacional.

Cristopher Sánchez y Yamamoto completan el podio

El dominicano Cristopher Sánchez, de los Phillies, también recibió una votación unánime… pero en el segundo lugar. Su temporada fue igualmente destacada, consolidándose como uno de los zurdos más eficientes del circuito. Yoshinobu Yamamoto, el japonés de los Dodgers, terminó tercero en la votación, confirmando el impacto global del talento en las Grandes Ligas.

Con apenas 23 años, Paul Skenes ya ha acumulado una vitrina de logros que incluye el premio Dick Howser, el reconocimiento como Pitcher Nacional del Año en la NCAA, Novato del Año y ahora el Cy Young.