Real Madrid se pronuncia sobre el fallecimiento del entrenador del Valencia B

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol se ha despertado hoy con una de las noticias más desgarradoras de los últimos años. El Real Madrid, a través de un comunicado oficial emitido por su presidente y la Junta Directiva, ha expresado su inmensa consternación ante el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia C. F. Femenino B, y de tres de sus hijos.

La tragedia ocurrió tras un naufragio en aguas de Indonesia, donde la familia se encontraba. Según los datos confirmados, el técnico ha fallecido a los 44 años, mientras que sus hijos tenían apenas 12, 10 y 9 años de edad.

Un mensaje de unidad y apoyo

El club blanco ha querido solidarizarse con los supervivientes de esta catástrofe, enviando un mensaje de apoyo directo a la esposa del técnico y a su cuarta hija:

"El Real Madrid desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles".

Asimismo, la entidad madridista ha hecho extensivo el pésame a toda la familia valencianista, club donde Martín desarrollaba su labor profesional formando a las jóvenes promesas del fútbol femenino.

Conmoción en el deporte nacional

La noticia ha provocado una ola de mensajes de respeto en redes sociales y despachos deportivos. El fallecimiento de un profesional joven y la pérdida de tres menores de edad en circunstancias tan dramáticas ha dejado al deporte español en un estado de shock absoluto.