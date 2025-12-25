Real Madrid se frota las manos con evolución de una de sus principales promesas

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid le puso fin a una primera mitad de altibajos en la presente temporada y ya trabajan para levantar la cara en la parte complementaria y aspirar a los principales títulos. Del otro lado, otros figuras fuera de la plantilla merengues piden a gritos un regreso al club con una actuación notable en la 2025-26.

Uno de ellos es Nico Paz, delantero formado en la Casa Blanca, está teniendo una presentación de ensueño en la Serie A con el Como y ya destaca entre los jugadores más sobresalientes en la Primera División de Italia, donde acumula cinco goles y cinco asistencias, registros que han resultado determinantes para que el equipo dirigido por Cesc Fàbregas se mantenga muy competitivo en la pelea por los puestos europeos.

Su influencia en el juego ha sido constante, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del esquema ofensivo y marcando diferencias tanto en definición como en creación. Con una clausura de recompra de millones en el verano, los blancos pueden sentarse con la oncena italiana para negociar una posible vuelta del jugador a la institución merengue, de acuerdo con Diario AS.

Nico Paz eleva su valor en el mercado

Este gran rendimiento no ha pasado desapercibido y ha hecho que su valor en el mercado se dispare. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el delantero formado en el Real Madrid ha incrementado su cotización en 10 millones de euros, alcanzando una valoración actual de 65 millones, reflejo claro de su crecimiento y proyección.

Los madridistas tiene una reunión pendiente con el equipo italiano para llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes de cara a la próxima temporada. De mantener su brillo para la segunda mitad de la temporada, el atacante de 21 años podría ser uno de los que llegaría en la siguiente campaña a la franquicia blanca.