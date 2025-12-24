Jude Bellingham: ¿Solución o problema para el Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid logró salir ileso de su último partido del 2025 tras vencer 2x0 a Sevilla, el pasado sábado 20 de diciembre. Kylian Mbappé, quien ha sido por mucho el mejor jugador merengue de la presente temporada, anotó desde penal, mientras que, Jude Bellingham fue el encargado de registrar el otro tanto.

Precisamente, el inglés ha quedado en duda en esta primera mitad de campaña, donde ha tenido una presentación accidentada por las lesiones y desempeños que han dejado en deuda a la afición madridista. Desde su reaparición, Jude Bellingham no ha vuelto a mostrar con regularidad al futbolista total que deslumbró al mundo tras el fichaje del Real Madrid, una operación que alcanzó los 103 millones de euros fijos más 30 en variables procedente del Borussia Dortmund.

En sus primeros meses, lejos de defraudar, el inglés se adaptó de manera perfecta a un equipo que aún no contaba con Kylian Mbappé, jugaba sin un delantero centro definido tras la salida de Karim Benzema y tenía a Vinicius y Rodrygo ocupando posiciones ofensivas. Ese contexto resultó ideal para explotar una de las grandes virtudes de Bellingham: su llegada al área rival y su capacidad goleadora desde segunda línea.

Jude Bellingham en deuda con el Real Madrid

Pese a que se encuentra entre los mejores asistidores en 2025, el mediocampista no ha logrado mostrar su mejor versión en la actual edición de viejo continente con cuatro goles y tres asistencias en la 2025-26 de La Liga. Bajo el esquema de Xabi Alonso, el inglés ha perdido protagonismo desde que el dirigente de la Casa Blanca lo precipitó entre titulares ante Atlético Madrid, teniendo como resultado final una victoria aplastante de los colchoneros (5x2).

Después de su operación para solucionar un problema en el hombre, Bellingham no ha logrado acercarse a ese gran momento que vivió en su primera temporada, cuando llegó a ser comparado con Di Stefano tras registrar 23 goles y 13 asistencias.

Sus características en el centro del campo y delantera lo convierte en una pieza difícil de encaje para Alonso, quien no le ha dejado una posición clara en estos primeros meses, haciendo funciones de como mediapunta, por detrás de Mbappé, y acercarlo así al gol, lugar que defendió en la goleada que recibió el Madrid ante Atleti, o partiendo como extremo izquierdo con libertad, pero con un gran esfuerzo físico para recuperar su posición en defensa.