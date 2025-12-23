El compañero de Cristiano Ronaldo que podría llegar gratis al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid está terminando una primera mitad de temporada sin convencer y con muchos problemas tanto en la línea de defensores como en la zona medular. Las lesiones y ausencias notables como Toni Kroos y Luka Modric, quienes controlaban los tiempos en el medio del campo de los merengues, ha obligado a moverse en el mercado en busca de alternativas para poder competir por los principales títulos en la parte complementaria de la actual edición.

Ante el aumento de los problemas en la medular, en los últimos días ha cobrado fuerza el debate sobre posibles refuerzos para esa zona del campo. La necesidad de incorporar un centrocampista se ha vuelto cada vez más evidente, lo que ha llevado a que comiencen a circular distintos nombres como opciones para fortalecer el equipo de cara al futuro cercano.

Uno de los nombres que más recientemente ha surgido es el de Ruben Neves, mediocampista portugués de 28 años que actualmente milita en el Al Hilal de Arabia Saudí, y compañero de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. Su situación contractual, ya que finaliza vínculo el próximo verano, ha despertado el interés y ha colocado al Real Madrid entre los clubes que aparecen en las quinielas como posibles destinos.

Ruben Neves podría fichar por el Real Madrid

Los blancos tendrían sobre la mesa un posible fichaje de Neves para fortalecer el mediocampo en lo que resta de la temporada según el reporte de 'MBC'. En su accionar más reciente con Al Hilal, el volante acumula cuatro partidos disputados en la Liga de Campeones de Élite de la AFC.

De acuerdo con la información de MBC, el centrocampista también estaría siendo pretendido por clubes de la Premier League y hasta se ha revelado un acuerdo por los próximos años, intenciones que pueden convertirse en una competencia para los madridistas.