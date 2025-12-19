Cristiano Ronaldo muestra su cuerpo de Dios griego a los 40 años

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo no deja de perder su enfoque y determinación de tener un cuerpo de acero, ni en Navidad. Este viernes 19 de diciembre el futbolista ha posteado en su perfil de Instagram, una foto finalizando la jornada de gimnasio.

Muy entregado y enfocado para el Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, es lo que muestra el empresario con su actitud.

Un cuerpo de Dios Griego

La estrella del fútbol tras finalizar la rutina de entrenamiento, ha disfrutado del sauna, tomándose una fotografía que ha posteado con sus 105 millones de seguidores en Instagram, muchos quedando impactados por su entrega en Navidad, que las personas aprovechan para romper la dieta.

Ronaldo que el próximo año se casará con la socialité y modelo Georgina Rodríguez, llevaba puesto ropa interior negra y con sandalias, mostrando cada parte de su tonificada figura como pectorales, músculos y bíceps.

Alimentación balanceada

En diversas entrevistas el portugués que cumplirá 41 años en febrero del 2026, ha comentado que busca llevar siempre un estilo de vida saludable a base de ejercicios, buena alimentación, tomar mucha agua y nada de azúcar.

En cuestión de segundos la publicación se ha llenado de múltiples reacciones de mujeres y hombres resaltando el cuerpazo tonificado del deportista. Mientras que otros, le recomendaron en darse un gusto antes de finalizar el año.