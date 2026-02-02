Dylan Davis vence el miedo y prepara su regreso tras rozar la muerte en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

El jinete norteamericano Dylan Davis demuestra que su pasión es más fuerte que las secuelas físicas. Tras la aparatosa caída sufrida el pasado 15 de noviembre de 2025 en el óvalo de Aqueduct, donde sufrió: fractura de clavícula, rotura de nueve costillas y un pulmón colapsado. El fusta anunció avances significativos en su rehabilitación y se encuentra más cerca de las pistas.

Dylan Davis: Regreso a las pistas

Este lunes, Davis confirmó que su recuperación física alcanza ya un 90%. El látigo espera el alta médica definitiva para el próximo 19 de febrero; una vez obtenida, iniciará de inmediato el proceso de entrenamientos y galopes para retomar su nivel competitivo.

«Sé que las carreras son algo que amo. Sin duda, este sentimiento es más fuerte que el miedo a lo que pueda pasar», declaró el internacional de 31 años en entrevista exclusiva al medio hípico estadounidense Paulick Report. Davis, hijo del reconocido jockey Robbie Davis, admitió que los días de hospitalización fueron oscuros, pero hoy se siente afortunado por sobrevivir a lesiones tan críticas.

«No podía moverme, te sientes encerrado. En un punto pensé que no volvería a montar. Estuve ante una experiencia cercana a la muerte; unos centímetros de diferencia y mi vida cambia drásticamente», reflexionó el fusta.

Finalmente, el jinete, quien visitó Venezuela el pasado mes de diciembre del 2025 junto a su hermana Katie Davis, reafirmó su compromiso con la profesión: «Correr es lo que sé hacer. Los caballos me hacen feliz y extraño competir con mis colegas». Su regreso representa una de las noticias más esperadas para el meeting de Nueva York.