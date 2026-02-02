Draymond Green no presentaría queja si es traspasado por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

En un giro cinematográfico que podría redefinir la estructura de la NBA, ha surgido una nueva e intrigante capa en las negociaciones entre los Golden State Warriors y los Milwaukee Bucks. Según un reporte exclusivo de Brett Siegel para ClutchPoints, el veterano Draymond Green no solo está al tanto de las conversaciones por Giannis Antetokounmpo, sino que podría estar dispuesto a colaborar activamente en su propia salida para asegurar el éxito de la operación.

El Sacrificio del Líder: La "Estrategia Green"

La ingeniería financiera necesaria para adquirir a una estrella del calibre de Antetokounmpo —cuyo salario asciende a los $54.1 millones— requiere que Golden State mueva contratos significativos. Fuentes de la liga indican que Green, el corazón defensivo de la dinastía de los Warriors, habría dado el visto bueno para ser incluido en el paquete de traspaso hacia Milwaukee.

Este movimiento no sería un adiós definitivo, sino una maniobra estratégica. De acuerdo con un ejecutivo rival consultado por ClutchPoints, el escenario plantea que Green sea traspasado ahora para equilibrar las cuentas y, tras convertirse en agente libre este verano, regrese a San Francisco para completar su carrera.

"Draymond podría estar de acuerdo con tal maniobra, donde podría ser traspasado y regresar la próxima temporada junto a Curry, Butler y Antetokounmpo", reveló la fuente.

La Llave del Éxito: La Opción de Jugador de $27.6 Millones

La viabilidad de este plan reside en la estructura contractual de Green. El jugador de 35 años posee una opción de jugador (player option) de $27.6 millones para la temporada 2026-27. Al aceptar el traspaso a los Bucks, Green mantendría el control sobre su futuro: podría declinar dicha opción en junio para entrar al mercado como agente libre sin restricciones y firmar un nuevo acuerdo con los Warriors.