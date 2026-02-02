Nueva sangre en la élite: La NBA presenta a sus seis debutantes para el All-Star Game

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha revelado oficialmente los rostros que refrescarán la constelación de estrellas este año. Un total de seis jugadores han sido seleccionados por primera vez en sus carreras para disputar el All-Star Game, consolidando un cambio generacional que no se detiene en la liga más importante del mundo.

La lista de los seis "primerizos" incluye una mezcla de jóvenes promesas que finalmente han dado el salto y veteranos que han encontrado su mejor versión en nuevos destinos:

Deni Avdija (Portland Trail Blazers): El internacional israelí confirma su evolución como uno de los aleros más versátiles de la liga tras su llegada a Portland.

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder): El fenómeno de segundo año se une a la élite, demostrando que su impacto defensivo y ofensivo es ya una realidad de peso.

Jalen Duren (Detroit Pistons): Con apenas 22 años, el pívot de Detroit se consolida como una de las fuerzas físicas más dominantes en la pintura.

Jalen Johnson (Atlanta Hawks): Su explosividad y mejora en el tiro exterior lo han convertido en la pieza fundamental del esquema de Atlanta.

Jamal Murray (Denver Nuggets): Tras años siendo considerado "el mejor jugador sin ser All-Star", el campeón con Denver finalmente recibe el reconocimiento que su talento demandaba.

Norman Powell (Miami Heat): El veterano anotador encuentra en Miami el escenario perfecto para llevar su eficiencia al nivel de las estrellas.

La inclusión de estos seis nombres no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que redefine la liga año tras año. Con esta selección, la NBA suma 15 temporadas consecutivas contando con al menos cuatro debutantes en el Juego de Estrellas.

Esta racha de década y media subraya la profundidad de talento actual y la rapidez con la que los nuevos jugadores logran impactar el juego, desplazando en ocasiones a nombres ya establecidos.

La selección de este año es particularmente especial por el caso de Jamal Murray, cuya ausencia en ediciones anteriores era un debate constante en los círculos especializados. Por otro lado, la presencia de Holmgren ratifica que la "era de los unicornios" está en pleno apogeo.